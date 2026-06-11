المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

11:48 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، فجر اليوم الخميس، محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية، وذلك أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصد الشخص من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه ، وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. اضافة اعلان











