الخميس 2026-06-11 12:45 م

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
 
الخميس، 11-06-2026 11:48 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، فجر اليوم الخميس، محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية، وذلك أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصد الشخص من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه ، وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المياه توضح بخصوص مشروع الناقل الوطني

أخبار محلية توضيح هام من وزارة المياه بخصوص مشروع الناقل الوطني

الصين تعتمد دواء مبتكرا لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية

عربي ودولي بكين تحض الولايات المتحدة وإيران على وقف عملياتهما العسكرية فورا

البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 بالشراكة مع مصرف بغداد

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 بالشراكة مع مصرف بغداد

وزارة العمل والبطاقة الحمراء لعمل الأطفال - صورة

أخبار محلية وزارة العمل والبطاقة الحمراء لعمل الأطفال - صورة

مجلس الوزراء يقرر إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء

أخبار محلية إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء

ضربة موجعة لعشاق كرة القدم العربية قبل انطلاق المونديال بساعات

ترند ضربة موجعة لعشاق كرة القدم العربية قبل انطلاق المونديال بساعات

السعودية تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة للمغادرة

عربي ودولي السعودية تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وبعلبك في البقاع



 
 






الأكثر مشاهدة

 