الأربعاء 2026-07-29 04:22 م

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

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أرشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 04:07 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الأربعاء، محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها، أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

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وجرى رصده من قبل قوات حرس الحدود، وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنها مستمرة في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن المملكة واستقرارها، وحماية حدودها من أي تهديد.

 
 


gnews

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