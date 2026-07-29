المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الأربعاء، محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها، أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

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وجرى رصده من قبل قوات حرس الحدود، وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.