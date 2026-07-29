المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

وجرى رصده من قبل قوات حرس الحدود، وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنها مستمرة في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن المملكة واستقرارها، وحماية حدودها من أي تهديد.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة يلتقي أعضاء نقابة أصحاب المعاصر لبحث قضايا قطاع الزيتون
-
"المياه" توقع اتفاقية لتوسعة محطة السمرا بتكلفة 28 مليون دولار
-
مدير الأمن العام يزور إدارة عمليات حفظ السلام
-
مذكرة تفاهم بين العلوم والتكنولوجيا والشبكة الإسلامية لتنمية لتعزيز التعاون
-
انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للمكتبات والمعلومات في عمّان
-
الحكومة تسدد 30 مليون دينار لمصفاة البترول مرتبطة بدعم الغاز خلال النصف الأول من 2026
-
وزارة الصناعة تكشف مستجدات تنفيذ السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028
-
"المهندسين الزراعيين العرب" يناقش مخاطر الأزمات الإقليمية والدولية على الزراعة والأمن الغذائي