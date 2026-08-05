المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

وجرى رصد الأشخاص من قبل قوات حرس الحدود، وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية استمرارها في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن المملكة واستقرارها، وحماية حدودها من أي تهديد.
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