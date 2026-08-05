الأربعاء 2026-08-05 10:21 ص

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 05-08-2026 09:51 ص

الوكيل الإخباري-    أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، محاولة تسلل أربعة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

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وجرى رصد الأشخاص من قبل قوات حرس الحدود، وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية استمرارها في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن المملكة واستقرارها، وحماية حدودها من أي تهديد.

 
 


gnews

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