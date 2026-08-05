المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، محاولة تسلل أربعة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

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وجرى رصد الأشخاص من قبل قوات حرس الحدود، وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.