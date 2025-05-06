المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية

الوكيل الإخباري- صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، أمس الإثنين، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاتها الحدودية.

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وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.