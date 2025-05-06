الثلاثاء 2025-05-06 02:43 م
 

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-   صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، أمس الإثنين، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاتها الحدودية.

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وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الامكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
gnews

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