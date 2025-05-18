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المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية

شعار القوات المسلحة الأردنية
شعار القوات المسلحة الأردنية
 
الأحد، 18-05-2025 08:50 م

الوكيل الإخباري-   صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم الأحد، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.

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وبيَّن المصدر أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الإمكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
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