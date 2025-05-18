المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية

الوكيل الإخباري- صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم الأحد، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.

اضافة اعلان