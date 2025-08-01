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المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الجمعة، 01-08-2025 10:12 ص
الوكيل الإخباري- صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت الخميس، محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.اضافة اعلان


وأوضح المصدر أنه تم رصد خمسة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الإمكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
 
 
gnews

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