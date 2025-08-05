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المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 07:35 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد  محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة .اضافة اعلان


حيث تم تحريك دورية رد الفعل السريع وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
 
 
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