المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

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الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة . اضافة اعلان





حيث تم تحريك دورية رد الفعل السريع وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.



