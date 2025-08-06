الأربعاء 2025-08-06 03:08 م
 

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 06-08-2025 01:13 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية فجر يوم الاربعاء، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تحريك دورية رد الفعل السريع وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان
 
 
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