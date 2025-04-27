المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على واجهتها الحدودية

الوكيل الإخباري- صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أمس السبت، محاولة تسلل أربعة اشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.

اضافة اعلان



وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.