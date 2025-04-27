المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على واجهتها الحدودية

وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد إجتماعاً لمتابعة توفير حضانات في المناطق الصناعية في مختلف أنحاء المملكة
-
الطاقة والمعادن تمنح رخصتي توليد طاقة كهربائية لمحطتي الريشة ورحاب
-
الملك خلال لقائه بارزاني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة
-
الديوان الملكي يعزي البري والجبور
-
الضمان: حريصون على التعاون مع جميع الشركاء لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنيّة
-
"التعاونية الأردنية" تُقر إجراءات تحفيزية بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات
-
رابطة الكتاب تعلن عن جوائزها الجديدة
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1451 حادثاً خلال 24 ساعة