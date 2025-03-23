الأحد 2025-03-23 09:02 م
 

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
 
الأحد، 23-03-2025 08:25 م

الوكيل الإخباري-   صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، أمس السبت، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخصين قادمين من الأراضي السورية.

اضافة اعلان


وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهما عند محاولتهما عبور الحدود الدولية بطريقة غير مشروعة، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع حالات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مركز دفاع مدني

أخبار محلية الدفاع المدني: تحرير جمل سقط داخل حفرة بعمق 12مترا في الحسا

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية تنويه امني الى جميع السائقين في المملكة

مدير الأمن العام يشارك قوات الدرك مأدبة الإفطار

أخبار محلية مدير الأمن العام يشارك قوات الدرك مأدبة الإفطار

وزارة الأوقاف

أخبار محلية "أوقاف البلقاء" تعقد فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الثالث بماحص

علم مصر

عربي ودولي مصر: العودة لوقف إطلاق النار هو السبيل لإطلاق سراح المحتجزين في غزة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام يكشف حقيقة الأشخاص الذين ظهروا بملابس وأقنعة وسط البلد

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الإجتماعية ترعى الإحتفال التكريمي بمناسبة عيد الأم في عجلون



 
 





الأكثر مشاهدة