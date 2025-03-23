المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهما عند محاولتهما عبور الحدود الدولية بطريقة غير مشروعة، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع حالات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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