المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

الوكيل الإخباري- صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، أمس السبت، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخصين قادمين من الأراضي السورية.

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وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهما عند محاولتهما عبور الحدود الدولية بطريقة غير مشروعة، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.