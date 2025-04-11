المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

10:54 م

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الوكيل الإخباري- صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم الجمعة، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل 3 اشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة. اضافة اعلان





وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع حالات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.