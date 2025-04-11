الجمعة 2025-04-11 11:40 م
 

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

جنديان من قوات حرس الحدود
القوات المسلحة
 
الجمعة، 11-04-2025 10:54 م
الوكيل الإخباري-   صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم الجمعة، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل 3 اشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.اضافة اعلان


وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع حالات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
 
gnews

أحدث الأخبار

النجدة

أخبار محلية 5 اصابات بأعيرة نارية بمشاجرة في عمان

مديرية الأمن العام تحتفي بمرور 104 أعوام على تأسيسها

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحتفي بمرور 104 أعوام على تأسيسها

جنديان من قوات حرس الحدود

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين إصابة ضابط للاحتلال جنوبي قطاع غزة

غزة

فلسطين 20 شهيدا بقصف للاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم

شعار اتحاد الناشرين الأردنيين

أخبار محلية معرض عمان الدولي للكتاب في 25 أيلول المقبل

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

علم الأردن

أخبار محلية مصدر رسمي يكشف تفاصيل الانفجار في ماعين



 
 





الأكثر مشاهدة