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المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الإثنين، 21-04-2025 06:10 م

الوكيل الإخباري-   صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم الاثنين، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

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وبيَّن المصدر أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، والقت القبض عليه، وتم تحويله إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع كافة محاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
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