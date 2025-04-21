المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

وبيَّن المصدر أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، والقت القبض عليه، وتم تحويله إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع كافة محاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
مدير الجمارك: إدراج شركات جديدة في برنامج القائمة الذهبية
-
90 % نسبة الإنجاز في مشروع متنزه العقبة الوطني
-
ورشة في جامعة جدارا حول كتابة الأخبار وتحريرها
-
ولي العهد يشارك بيوم تدريبي بالرصاص الحي - فيديو
-
اختتام فعاليات الدورة 46 لشرح مضامين رسالة عمان
-
وزير الصناعة يؤكد أهمية استفادة قطاع الخدمات الهندسية من الفرص المتاحة في سوريا والعراق
-
مذكرة تفاهم بين "تجارة الزرقاء" وجامعة البلقاء التطبيقية
-
رئيس "مفوضي إقليم البترا" يؤكد أهمية التعاون السياحي مع الدول الأوروبية