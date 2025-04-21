المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

الوكيل الإخباري- صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم الاثنين، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

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وبيَّن المصدر أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، والقت القبض عليه، وتم تحويله إلى الجهات المختصة.