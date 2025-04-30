المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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