المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

09:51 م

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الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخصين قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة. اضافة اعلان





وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.