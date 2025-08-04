المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

الوكيل الإخباري- صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة (درون) على واجهتها الشمالية، وضمن منطقة مسؤوليتها.

اضافة اعلان



وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية، قامت بعد رصد الطائرة ومتابعتها، مطبقة قواعد الاشتباك وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.