المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوف

01:40 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الأحد، على واجهاتها الشمالية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدّرة بواسطة مقذوف قادم من الأراضي السورية، وذلك بعد سماع صوت الإطلاق، تم تكثيف عمليات البحث والتفتيش، وجرى ضبط المقذوف وتحويله المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة. اضافة اعلان

