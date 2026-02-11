المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

06:33 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهاتها الشمالية وضمن منطقة مسؤوليتها، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. اضافة اعلان



