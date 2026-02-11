الأربعاء 2026-02-11 06:51 م

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 11-02-2026 06:33 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهاتها الشمالية وضمن منطقة مسؤوليتها، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. اضافة اعلان
 
 


gnews

