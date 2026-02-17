الثلاثاء 2026-02-17 02:44 م

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة وأسلحة على واجهتها الشمالية

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة وأسلحة على واجهتها الشمالية
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة وأسلحة على واجهتها الشمالية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 02:03 م
الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الاثنين، على واجهاتها الشمالية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب مواد مخدرة، بعد رصد المحاولة من قبل وحدات حرس الحدود وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية العسكرية، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.اضافة اعلان


كما أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل شخص يحمل مواد مخدرة وأسلحة على واجهاتها الشمالية، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله والمضبوطات إلى الجهات المختصة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار الشركات كانيون AT4X بطل رالي وادي القمر

العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في إربد ويؤكد ضرورة استدامة أثرها الخدمي والتنموي

أخبار محلية العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في إربد ويؤكد ضرورة استدامة أثرها الخدمي والتنموي

ب

أخبار محلية الإحصاءات: انخفاض كمية إنتاج زيت الزيتون بنسبة 34% للموسم الحالي

لقطة من الفيديو

أخبار محلية فيديو للفنان وسام طبيلة يثير فضول الأردنيين قبل رمضان

ا

شؤون برلمانية "الريادة النيابية" تزور وزارة الاقتصاد الرقمي

ل

أخبار محلية مدير هيئة النقل: منظومة النقل المنتظم للركاب شهدت تطورا ملموسا خلال 2025

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة وأسلحة على واجهتها الشمالية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة وأسلحة على واجهتها الشمالية

تحتفظ المرأة في خزانتها بقطع أساسية خلال شهر رمضان، وتحرص على تنسيقها بعناية لتطلّ بإطلالة مريحة وعصرية في آنٍ واحد. قطع أساسية في خزانة كل امرأة في رمضان مع حلول الشهر الفضيل، تعيد المرأة ترتيب اخت

المرأة والجمال قطع لا غنى عنها في خزانة المرأة خلال رمضان



 






الأكثر مشاهدة