المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة وأسلحة على واجهتها الشمالية

كما أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل شخص يحمل مواد مخدرة وأسلحة على واجهاتها الشمالية، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله والمضبوطات إلى الجهات المختصة.
