المنطقة العسكرية الشمالية تنظم يوماً طبياً مجانياً

الوكيل الإخباري- نظمت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الإثنين، يوماً طبياً مجانياً في حي التركمان بمحافظة إربد، بالتعاون مع مديرية الخدمات الطبية الملكية ومن خلال قيادة الأسناد الطبي للمنطقة.

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واشتمل اليوم الطبي على العديد من عيادات الاختصاص مثل، الطوارئ، الباطنية، الجراحة، الأطفال، النسائية، العظام، المختبر، وصيدلية احتوت على مختلف أنواع الأدوية.



وأوضحت قيادة المنطقة العسكرية الشمالية التي أشرفت على اليوم الطبي أنها مستمرة في إقامة هذه الايام الطبية دعماً واسناداً للمجتمع المحلي في مختلف المواقع ضمن منطقة المسؤولية، إذ تعامل كوادر الفريق الطبي مع مئات الحالات من أبناء المنطقة.