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المنطقة العسكرية الشمالية تنظم يوماً طبياً مجانياً

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الإثنين، 16-06-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-   نظمت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الإثنين، يوماً طبياً مجانياً في حي التركمان بمحافظة إربد، بالتعاون مع مديرية الخدمات الطبية الملكية ومن خلال قيادة الأسناد الطبي للمنطقة.

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واشتمل اليوم الطبي على العديد من عيادات الاختصاص مثل، الطوارئ، الباطنية، الجراحة، الأطفال، النسائية، العظام، المختبر، وصيدلية احتوت على مختلف أنواع الأدوية.


وأوضحت قيادة المنطقة العسكرية الشمالية التي أشرفت على اليوم الطبي أنها مستمرة في إقامة هذه الايام الطبية دعماً واسناداً للمجتمع المحلي في مختلف المواقع ضمن منطقة المسؤولية،      إذ تعامل كوادر الفريق الطبي مع مئات الحالات من أبناء المنطقة.


من جهتهم، عبّر أهالي المنطقة عن بالغ شكرهم وتقديرهم بالقوات المسلحة والمنطقة العسكرية الشمالية على هذه اللفتة الكريمة، مثمنين الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية.

 
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