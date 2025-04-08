المنطقة العسكرية الوسطى تساند في إخماد حريق بأحد المصانع في الموقر

وتمكنت فرق إخماد الحريق من التعامل مع النيران والسيطرة عليها لحين وصول فرق الدفاع المدني المتخصصة للموقع، إذ لم تُسجل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية فقط.
وجاءت مشاركة الفرق التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى في إطار الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي المتواصلة لمساندة مختلف الأجهزة والوزارات في التعامل مع مختلف الأزمات.
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