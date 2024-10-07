المنطقة العسكرية الوسطى تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات (حد السيف)

الوكيل الإخباري- نفّذ اللواء الهاشمي الآلي/٥١ أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى اليوم الإثنين، بحضور المساعد للعمليات والتدريب، تمريناً عسكرياً بدون قطاعات "حد السيف" في مركز المشبهات.

واستمع المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين حول مجريات والاهداف المرجوة، والذي يختبر قدرة التشكيل على تنفيذ واجباته ومهامه ضمن مسرح العمليات والاستجابة للتعامل مع التهديدات المحتملة.

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واشتمل التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي السيناريوهات التي يمكن أن تواجهها البيئة العملياتية في العمليات التقليدية وغير التقليدية على إجراءات التخطيط وصنع القرار من قبل القادة وهيئة الركن، بالإضافة إلى توحيد المفاهيم بين وحدات التشكيل الرئيسية.