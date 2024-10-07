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المنطقة العسكرية الوسطى تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات (حد السيف)

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الإثنين، 07-10-2024 08:21 م

الوكيل الإخباري-   نفّذ اللواء الهاشمي الآلي/٥١ أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى اليوم الإثنين، بحضور المساعد للعمليات والتدريب، تمريناً عسكرياً بدون قطاعات "حد السيف" في مركز المشبهات.
 واستمع المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين حول مجريات والاهداف المرجوة، والذي يختبر قدرة التشكيل على تنفيذ واجباته ومهامه ضمن مسرح العمليات والاستجابة للتعامل مع التهديدات المحتملة.

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واشتمل التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي السيناريوهات التي يمكن أن تواجهها البيئة العملياتية في العمليات التقليدية وغير التقليدية على إجراءات التخطيط وصنع القرار من قبل القادة وهيئة الركن، بالإضافة إلى توحيد المفاهيم بين وحدات التشكيل الرئيسية.


ويأتي التمرين الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها، وبما يسهم في تعزيز قدرتها وفاعليتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة كافة التهديدات المستقبلية، وذلك ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة، لاختبار تشكيلاتها ووحداتها 

 
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