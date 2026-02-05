المهرة دي بارقة تحقق المركز الرابع في بطولة كتارا لجولة الجياد العربية بالدوحة

وشهدت البطولة منافسة قوية في هذه الفئة، حيث ضمّت نخبة من الخيول البطلة المتوجة بألقاب وبطولات عالمية، ما يبرز قيمة الإنجاز الذي حققته المهرة دي بارقة في مشاركتها.
وتُعد هذه المشاركة الأولى لمربط اليحيى ضمن جولة الجياد العربية، على أن تواصل المهرة دي بارقة مشاركتها في باقي جولات البطولة حول العالم خلال الفترة المقبلة.
ويأمل مربط اليحيى في تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية خلال المشاركات القادمة، مؤكدًا حرصه على الحضور والمنافسة في كبرى البطولات الدولية.
