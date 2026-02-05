المهرة دي بارقة تحقق المركز الرابع في بطولة كتارا لجولة الجياد العربية بالدوحة

الخميس 2026-02-05 08:40 م

الخميس، 05-02-2026 07:20 م

الوكيل الإخباري-   حققت المهرة دي بارقة، العائدة لمربط اليحيى والمملوكة للسيد محمد يحيى المحارمة، المركز الرابع في بطولة كتارا – جولة الجياد العربية، التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، وتُعد واحدة من أقوى بطولات الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم.

وشهدت البطولة منافسة قوية في هذه الفئة، حيث ضمّت نخبة من الخيول البطلة المتوجة بألقاب وبطولات عالمية، ما يبرز قيمة الإنجاز الذي حققته المهرة دي بارقة في مشاركتها.


وتُعد هذه المشاركة الأولى لمربط اليحيى ضمن جولة الجياد العربية، على أن تواصل المهرة دي بارقة مشاركتها في باقي جولات البطولة حول العالم خلال الفترة المقبلة.


ويأمل مربط اليحيى في تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية خلال المشاركات القادمة، مؤكدًا حرصه على الحضور والمنافسة في كبرى البطولات الدولية.

 
 


