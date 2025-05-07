الأربعاء 2025-05-07 10:49 م
 

المهندسون ينتخبون نقيبهم ومجلس نقابتهم الجمعة

شعار نقابة المهندسين الأردنيين
شعار نقابة المهندسين الأردنيين
 
الأربعاء، 07-05-2025 10:37 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس لجنة إدارة الانتخاب أمين عام نقابة المهندسين، علي ناصر، إن النقابة استكملت استعداداتها لإدارة العملية الانتخابية التي ستجري الجمعة المقبل لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة للدورة الثلاثين (2025-2028).اضافة اعلان


وأضاف ناصر أن الانتخابات ستجري في 25 صندوق (لجنة) موزعة على المركز الرئيس في عمان وجميع فروع النقابة في جميع محافظات المملكة، مشيرا إلى أن هذه الصناديق تشرف عليها لجان منتخبة من الهيئة العامة، إضافة إلى وجود مندوب عن وزير الأشغال العامة والإسكان على كل صندوق.

وأشار إلى أن عدد صناديق الاقتراع (اللجان، ستكون موزعة على النحو التالي: 8 صناديق في المركز الرئيس للنقابة في عمان، منها صندوقان لشعبة الهندسة المدنية، وصندوقان لشعبة الهندسة الكهربائية، وصندوق لهندسة العمارة، وصندوقان للهندسة الميكانيكية، وصندوق واحد لشعبتي الهندسة الكيميائية وهندسة المناجم والتعدين معا، إضافة إلى 3 صناديق في فرع محافظة البلقاء، و3 صناديق في فرع محافظة الزرقاء، و3 صناديق في فرع محافظة اربد.

ولفت إلى أنه جرى تخصيص صندوق واحد لكل فرع من فروع النقابة وهي (جرش وعجلون ومادبا والكرك ومعان والطفيلة والعقبة والمفرق)، مضيفا أن عملية الفرز بعد انتهاء الاقتراع ستكون في مركز النقابة في عمان، حيث سيتم نقلها في بث حي ومباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسيكون هناك ربط إلكتروني مع جميع الفروع، وتوفير شاشات تبين عدد المقترعين لكل صندوق.

وتفتح النقابة صناديق الاقتراع في تمام التاسعة صباحا، وتغلق في تمام السابعة مساء، ويحق لأكثر من 63 ألف مهندس ومهندسة الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس نقابة المهندسين للدورة الثلاثين.
 
gnews

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