المهندسون ينتخبون نقيبهم ومجلس نقابتهم اليوم

09:23 ص

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الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة إدارة الانتخاب الأمين العام لنقابة المهندسين، علي ناصر، إن النقابة استكملت استعداداتها لإدارة العملية الانتخابية التي ستجرى اليوم الجمعة لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة للدورة الثلاثين (2025-2028). اضافة اعلان





وأضاف ناصر أن الانتخابات ستجرى في 25 صندوق (لجنة) موزعة على المركز الرئيس في عمّان وجميع فروع النقابة في جميع محافظات المملكة، مشيرا إلى أن هذه الصناديق تشرف عليها لجان منتخبة من الهيئة العامة، إضافة إلى وجود مندوب عن وزير الأشغال العامة والإسكان على كل صندوق.



وأشار إلى أن عدد صناديق الاقتراع (اللجان، ستكون موزعة على النحو الآتي: 8 صناديق في المركز الرئيس للنقابة في عمّان، منها صندوقان لشعبة الهندسة المدنية، وصندوقان لشعبة الهندسة الكهربائية، وصندوق لهندسة العمارة، وصندوقان للهندسة الميكانيكية، وصندوق واحد لشعبتي الهندسة الكيميائية وهندسة المناجم والتعدين معا، إضافة إلى 3 صناديق في فرع محافظة البلقاء، و3 صناديق في فرع محافظة الزرقاء، و3 صناديق في فرع محافظة إربد.



ولفت إلى أنه جرى تخصيص صندوق واحد لكل فرع من فروع النقابة وهي (جرش وعجلون ومأدبا والكرك ومعان والطفيلة والعقبة والمفرق)، مضيفا أن عملية الفرز بعد انتهاء الاقتراع ستكون في مركز النقابة في عمّان، حيث سيتم نقلها في بث حي ومباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسيكون هناك ربط إلكتروني مع جميع الفروع، وتوفير شاشات تبين عدد المقترعين لكل صندوق.



وتفتح النقابة صناديق الاقتراع في تمام التاسعة صباحا، وتغلق في تمام السابعة مساء، ويحق لأكثر من 63 ألف مهندس ومهندسة الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس نقابة المهندسين للدورة الثلاثين.