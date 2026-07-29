"المهندسين الزراعيين العرب" يناقش مخاطر الأزمات الإقليمية والدولية على الزراعة والأمن الغذائي

الوكيل الإخباري- نظم اتحاد المهندسين الزراعيين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين ممثلة بشعبة الاقتصاد والإرشاد الزراعي ورشة علمية إلكترونية بعنوان "مخاطر الأزمات الإقليمية والدولية على القطاع الزراعي والأمن الغذائي"، بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين ورؤساء وممثلي النقابات الزراعية الأردنية والعربية، لبحث التحديات المتصاعدة التي تواجه الأمن الغذائي العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

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