الأربعاء 2026-07-29 02:15 م

"المهندسين الزراعيين العرب" يناقش مخاطر الأزمات الإقليمية والدولية على الزراعة والأمن الغذائي

نقابة المهندسين الزراعيين
نقابة المهندسين الزراعيين
 
الأربعاء، 29-07-2026 01:46 م

الوكيل الإخباري-   نظم اتحاد المهندسين الزراعيين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين ممثلة بشعبة الاقتصاد والإرشاد الزراعي ورشة علمية إلكترونية بعنوان "مخاطر الأزمات الإقليمية والدولية على القطاع الزراعي والأمن الغذائي"، بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين ورؤساء وممثلي النقابات الزراعية الأردنية والعربية، لبحث التحديات المتصاعدة التي تواجه الأمن الغذائي العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

اضافة اعلان


وشارك في أعمال الورشة الإلكترونية أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين العرب المهندس علي أبو نقطة، ورئيس جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية المهندس عباس عبد الرضا، ورئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان الأردني الدكتور عاكف الزعبي، والخبير الدولي في الأمن الغذائي رئيس بعثة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في العراق سابقا الدكتور فاضل الزعبي، إلى جانب عدد من الخبراء والباحثين والمهندسين الزراعيين من مختلف الدول العربية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان

فلسطين الاحتلال يستولي على نحو 200 دونم في جنين

الحكومة تسدد 30 مليون دينار لمصفاة البترول مرتبطة بدعم الغاز خلال النصف الأول من 2026

أخبار محلية الحكومة تسدد 30 مليون دينار لمصفاة البترول مرتبطة بدعم الغاز خلال النصف الأول من 2026

وزارة الصناعة تكشف مستجدات تنفيذ السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028

أخبار محلية وزارة الصناعة تكشف مستجدات تنفيذ السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028

نقابة المهندسين الزراعيين

أخبار محلية "المهندسين الزراعيين العرب" يناقش مخاطر الأزمات الإقليمية والدولية على الزراعة والأمن الغذائي

إجراءات جديدة لتسريع حركة البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية

أخبار محلية إجراءات جديدة لتسريع حركة البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية

بنك الأردن يحول سداد الفواتير عبر تطبيق BOJ Mobile إلى تجربة أكثر مكافأة مع حملة ”فواتيرك بتكبر جائزتك“

أخبار الشركات بنك الأردن يحول سداد الفواتير عبر تطبيق BOJ Mobile إلى تجربة أكثر مكافأة مع حملة ”فواتيرك بتكبر جائزتك“

كوادر الدفاع المدني تتعامل مع حريق في منشأة تعبئة وتغليف خضار وفواكه في المفرق

أخبار محلية كوادر الدفاع المدني تتعامل مع حريق في منشأة تعبئة وتغليف خضار وفواكه في المفرق

مدارس أميركية تعتمد "درونات الفلفل" لتعزيز الأمن داخل الفصول

منوعات مدارس أميركية تعتمد "درونات الفلفل" لتعزيز الأمن داخل الفصول



 
 






الأكثر مشاهدة

 