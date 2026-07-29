"المهندسين الزراعيين العرب" يناقش مخاطر الأزمات الإقليمية والدولية على الزراعة والأمن الغذائي

وشارك في أعمال الورشة الإلكترونية أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين العرب المهندس علي أبو نقطة، ورئيس جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية المهندس عباس عبد الرضا، ورئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان الأردني الدكتور عاكف الزعبي، والخبير الدولي في الأمن الغذائي رئيس بعثة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في العراق سابقا الدكتور فاضل الزعبي، إلى جانب عدد من الخبراء والباحثين والمهندسين الزراعيين من مختلف الدول العربية.
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