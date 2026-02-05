"المهندسين" تعقد ورشة عمل حول نظام ادارة الطاقة بمشاركة لجنة الطاقة النيابية

وشارك في الورشة، أعضاء من لجنة الطاقة النيابية برئاسة الدكتور أيمن ابو هنية والنواب المهندس جمال قموه والمهندس خضر بني خالد والمهندس نسيم العبادي والمهندس راكين ابو هنية وأعضاء مجلس النقابة المهندس محمد الحباشنه والمهندس هيثم شقرة، والمهندس سمير الخطيب.
وأشارت المهندسة سهير المهيرات من خلال عرض النظام إلى أهمية نظام إدارة الطاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بالطاقة النظيفة والإنتاج والاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية للحد من اّثار التغير المناخي.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية شيحان تطلق خدمة براءة الذمة للعقار وتسوية المستحقات إلكترونيًا
-
مؤسسة التدريب المهني تطلق مبادرة "غرسة وفاء"
-
انطلاق فعاليات عيد الربيع الصيني
-
اللجنة الفنية الأردنية السعودية للنقل البري تعقد اجتماعها في الرياض
-
ترفيع موظفين حكوميين وإحالات إلى التقاعد - أسماء
-
إرادة ملكية بمنح أمين عام الديوان الملكي إبراهيم الكركي لقب معالي
-
الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونيا عبر تطبيق "سند" قريبا
-
"البيئة"و"زها الثقافي" يوقعان اتفاقية تعاون لدعم "العجلات الخضراء"