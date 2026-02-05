"المهندسين" تعقد ورشة عمل حول نظام ادارة الطاقة بمشاركة لجنة الطاقة النيابية

الوكيل الإخباري- نظمت لجنة الطاقة النقابية في نقابة المهندسين الأردنيين ورشة عمل حول نظام ادارة الطاقة ISO500001 قدمتها رئيسة جمعية مهندسي الاستدامة الأردنية، مدير عام ومؤسس شركة المترابطة لحلول الاستدامة المهندسة سهير مهيرات.

وشارك في الورشة، أعضاء من لجنة الطاقة النيابية برئاسة الدكتور أيمن ابو هنية والنواب المهندس جمال قموه والمهندس خضر بني خالد والمهندس نسيم العبادي والمهندس راكين ابو هنية وأعضاء مجلس النقابة المهندس محمد الحباشنه والمهندس هيثم شقرة، والمهندس سمير الخطيب.