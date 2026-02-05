الجمعة 2026-02-06 12:01 ص

"المهندسين" تعقد ورشة عمل حول نظام ادارة الطاقة بمشاركة لجنة الطاقة النيابية

شعار نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين
 
الخميس، 05-02-2026 10:26 م

الوكيل الإخباري-    نظمت لجنة الطاقة النقابية في نقابة المهندسين الأردنيين ورشة عمل حول نظام ادارة الطاقة ISO500001 قدمتها رئيسة جمعية مهندسي الاستدامة الأردنية، مدير عام ومؤسس شركة المترابطة لحلول الاستدامة المهندسة سهير مهيرات.

اضافة اعلان


وشارك في الورشة، أعضاء من لجنة الطاقة النيابية برئاسة الدكتور أيمن ابو هنية والنواب المهندس جمال قموه والمهندس خضر بني خالد والمهندس نسيم العبادي والمهندس راكين ابو هنية وأعضاء مجلس النقابة المهندس محمد الحباشنه والمهندس هيثم شقرة، والمهندس سمير الخطيب.


وأشارت المهندسة سهير المهيرات من خلال عرض النظام إلى أهمية نظام إدارة الطاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بالطاقة النظيفة والإنتاج والاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية للحد من اّثار التغير المناخي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلدية شيحان

أخبار محلية بلدية شيحان تطلق خدمة براءة الذمة للعقار وتسوية المستحقات إلكترونيًا

مؤسسة التدريب المهني تطلق مبادرة "غرسة وفاء"

أخبار محلية مؤسسة التدريب المهني تطلق مبادرة "غرسة وفاء"

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي يغادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة

انطلاق فعاليات عيد الربيع الصيني

أخبار محلية انطلاق فعاليات عيد الربيع الصيني

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية "المهندسين" تعقد ورشة عمل حول نظام ادارة الطاقة بمشاركة لجنة الطاقة النيابية

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تراجعات جماعية

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

فلسطين الأمم المتحدة: أعلى نسبة تهجير في الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين الشهر الماضي

اللجنة الفنية الأردنية السعودية للنقل البري تعقد اجتماعها في الرياض

أخبار محلية اللجنة الفنية الأردنية السعودية للنقل البري تعقد اجتماعها في الرياض



 






الأكثر مشاهدة