"المهندسين" تعلن الفائزين بمسابقة مشاريع التخرج النقابية

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين بمسابقة مشاريع التخرج النقابية والمشاريع المنفذة في القطاع الصناعي ومشاريع المرور للعام 2024، خلال حفل أقامته لجنة مسابقة مشاريع التخرج النقابية برئاسة الدكتور محمد غيث.

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وقال غيث إن المسابقة تقيمها نقابة المهندسين بشكل سنوي بهدف تحفيز طلبة كليات الهندسة في الجامعات الأردنية للارتقاء بأفكارهم الابداعية الخلاقة لإخراج مشاريع التخرج هندسية تحاكي التقدم والتطور العالمي في مجال العلوم الهندسية المختلفة.