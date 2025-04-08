"المهندسين" تعلن الفائزين بمسابقة مشاريع التخرج النقابية

وقال غيث إن المسابقة تقيمها نقابة المهندسين بشكل سنوي بهدف تحفيز طلبة كليات الهندسة في الجامعات الأردنية للارتقاء بأفكارهم الابداعية الخلاقة لإخراج مشاريع التخرج هندسية تحاكي التقدم والتطور العالمي في مجال العلوم الهندسية المختلفة.
وبين أن فلسفة مسابقة مشاريع التخرج تنبع من الإيمان الكامل بأهمية التشبيك والتنسيق والتعاون بين الجامعات والنقابة وغرفة صناعة عمان وأمانة عمان الكبرى.
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