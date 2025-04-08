الثلاثاء 2025-04-08 08:41 م
 

"المهندسين" تعلن الفائزين بمسابقة مشاريع التخرج النقابية

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
 
الثلاثاء، 08-04-2025 07:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين بمسابقة مشاريع التخرج النقابية والمشاريع المنفذة في القطاع الصناعي ومشاريع المرور للعام 2024، خلال حفل أقامته لجنة مسابقة مشاريع التخرج النقابية برئاسة الدكتور محمد غيث.

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وقال غيث إن المسابقة تقيمها نقابة المهندسين بشكل سنوي بهدف تحفيز طلبة كليات الهندسة في الجامعات الأردنية للارتقاء بأفكارهم الابداعية الخلاقة لإخراج مشاريع التخرج هندسية تحاكي التقدم والتطور العالمي في مجال العلوم الهندسية المختلفة.


وبين أن فلسفة مسابقة مشاريع التخرج تنبع من الإيمان الكامل بأهمية التشبيك والتنسيق والتعاون بين الجامعات والنقابة وغرفة صناعة عمان وأمانة عمان الكبرى.

 
gnews

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