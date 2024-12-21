"المهندسين" تعلن عن تسهيلات للشباب للاشتراك في صندوق التقاعد

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة المهندسين عن تسهيلات يقدمها صندوق التقاعد للمهندسين والمهندسات، لتمكينهم من الاشتراك في الصندوق وضمان استفادتهم من مزاياه.

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وأكد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذه التسهيلات ستبدأ اعتبارا من 4 كانون الثاني المقبل، داعيًا جميع المهندسين والمهندسات إلى الاستفادة من البرامج المرنة التي صُممت لتلبية احتياجاتهم المهنية والمالية.