"المهندسين" تناقش التقريرين الإداري والمالي لصندوق التكافل

الوكيل الإخباري- ناقشت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي بنقابة المهندسين في اجتماعها السنوي العادي اليوم السبت، آلية عمل الصندوق بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن استدامته المالية والتكافلية وصادقت على التقريرين الإداري والمالي للصندوق عن عام 2024 بعد عرض النتائج والملاحظات المقدمة من شركة التدقيق كما أقرت الهيئة الموازنة التقديرية لعام 2025 وقررت رفعها إلى مجلس النقابة للمصادقة عليها.

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وأعرب رئيس لجنة إدارة الصندوق مقدر عكروش عن تقديره لأعضاء الهيئة العامة على مشاركتهم الفاعلة، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود التي بذلها أعضاء لجنة الإدارة خلال الدورة السابقة.



من جانبه أكد ممثل مجلس النقابة سمير الخطيب أن المجلس ينظر إلى صندوق التكافل الاجتماعي بوصفه أحد الأعمدة الأساسية في منظومة الحماية والدعم النقابي والمجتمعي للمهندسين، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الصندوق لم يكن محصورًا في الأرقام فحسب، بل عكس صورة حقيقية لروح التضامن والمسؤولية المشتركة بين الزملاء.



ولفت الخطيب إلى أن المجلس يعمل على إدخال تعديلات جوهرية على نظام صندوق التكافل، سيتم عرضها للنقاش مع الهيئة العامة قبل السير بالإجراءات التشريعية، في سياق التحضير لعقد هيئة عامة استثنائية لهذا الغرض.