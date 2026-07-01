"المهندسين" توقع اتفاقية لتطوير منظومة التدقيق الإلكتروني للمخططات الهندسية

الوكيل الإخباري- وقعت نقابة المهندسين وشركة اقرأ للتقنية، اتفاقية لتنفيذ مشروع نظام التدقيق الإلكتروني للمخططات الهندسية وحفظ وأرشفة العقود والمخططات، وأتمتة خدمات دائرة الشؤون الهندسية في النقابة، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى النقابات المهنية في المملكة.

ووقع الاتفاقية عن النقابة نقيب المهندسين عبدالله غوشة، وعن شركة اقرأ للتقنية الدكتور حسين حياصات.

اضافة اعلان



وقال غوشة، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للنقابة، وتسهم في تطوير خدمات دائرة الشؤون الهندسية وتسريع إنجاز معاملات المكاتب الهندسية والمهندسين.