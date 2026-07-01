الأربعاء 2026-07-01 02:53 م

"المهندسين" توقع اتفاقية لتطوير منظومة التدقيق الإلكتروني للمخططات الهندسية

شعار نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين
 
الأربعاء، 01-07-2026 02:34 م

الوكيل الإخباري-    وقعت نقابة المهندسين وشركة اقرأ للتقنية، اتفاقية لتنفيذ مشروع نظام التدقيق الإلكتروني للمخططات الهندسية وحفظ وأرشفة العقود والمخططات، وأتمتة خدمات دائرة الشؤون الهندسية في النقابة، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى النقابات المهنية في المملكة.
ووقع الاتفاقية عن النقابة نقيب المهندسين عبدالله غوشة، وعن شركة اقرأ للتقنية الدكتور حسين حياصات.

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وقال غوشة، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للنقابة، وتسهم في تطوير خدمات دائرة الشؤون الهندسية وتسريع إنجاز معاملات المكاتب الهندسية والمهندسين.


وأشار إلى أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم التدقيق الإلكتروني للمخططات يعزز كفاءة العمل وجودة الإجراءات، مع بقاء القرار الفني النهائي بيد أصحاب الاختصاص في النقابة.

 
 


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