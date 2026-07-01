"المهندسين" توقع اتفاقية لتطوير منظومة التدقيق الإلكتروني للمخططات الهندسية

ووقع الاتفاقية عن النقابة نقيب المهندسين عبدالله غوشة، وعن شركة اقرأ للتقنية الدكتور حسين حياصات.
وقال غوشة، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للنقابة، وتسهم في تطوير خدمات دائرة الشؤون الهندسية وتسريع إنجاز معاملات المكاتب الهندسية والمهندسين.
وأشار إلى أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم التدقيق الإلكتروني للمخططات يعزز كفاءة العمل وجودة الإجراءات، مع بقاء القرار الفني النهائي بيد أصحاب الاختصاص في النقابة.
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