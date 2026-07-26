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"المهندسين": عمومية التكافل الاجتماعي تصادق على التقرير السنوي وموازنة 2026

نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين
 
الأحد، 26-07-2026 12:56 م

الوكيل الإخباري-    صادقت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين الأردنيين على التقريرين المالي والإداري للصندوق لعام 2025، كما أقرت الموازنة العامة لعام 2026، وذلك خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد برئاسة رئيس لجنة إدارة الصندوق المهندس علي عياش، بحضور ممثل مجلس النقابة عضو المجلس المهندس سمير الخطيب وأعضاء لجنة إدارة الصندوق.

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وأكد المهندس عياش في كلمته خلال الاجتماع، أن الصندوق يمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية والضمان للمهندسين وعائلاتهم، مشيرا إلى أن الصندوق الذي تأسس عام 1999، يجسد قيم التكافل والتعاضد بين أعضاء النقابة، ولم يكن يوما مجرد أرقام في تقارير مالية.


وأوضح أن التقرير السنوي لعام 2025 أظهر استمرار الصندوق في أداء رسالته، حيث بلغت قيمة التعويضات التكافلية المصروفة لـ60 زميلا وزميلة أو للمستفيدين منهم خلال العام 2,584,581.78 دينار، ليرتفع إجمالي التعويضات المصروفة منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية 2025 إلى أكثر من 30.4 مليون دينار، استفادت منها 766 حالة تعويض تكافلي.

 
 


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