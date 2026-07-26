"المهندسين": عمومية التكافل الاجتماعي تصادق على التقرير السنوي وموازنة 2026

الوكيل الإخباري- صادقت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين الأردنيين على التقريرين المالي والإداري للصندوق لعام 2025، كما أقرت الموازنة العامة لعام 2026، وذلك خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد برئاسة رئيس لجنة إدارة الصندوق المهندس علي عياش، بحضور ممثل مجلس النقابة عضو المجلس المهندس سمير الخطيب وأعضاء لجنة إدارة الصندوق.

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وأكد المهندس عياش في كلمته خلال الاجتماع، أن الصندوق يمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية والضمان للمهندسين وعائلاتهم، مشيرا إلى أن الصندوق الذي تأسس عام 1999، يجسد قيم التكافل والتعاضد بين أعضاء النقابة، ولم يكن يوما مجرد أرقام في تقارير مالية.