المواصفات تتعامل مع شكاوى حول لعبة أطفال

الوكيل الإخباري- تعاملت الكوادر التفتيشية التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس في إقليم الشمال مع شكاوى وردت من مواطنين، وتداولتها منصات تواصل اجتماعي، بشأن تداول لعبة أطفال تتضمن مضامين غير ملائمة للقيم المجتمعية.

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وقالت المؤسسة، اليوم الأحد، إن فرق التفتيش باشرت فور تلقي الشكاوى بتنفيذ جولات رقابية مكثفة للتحقق من مصادر تداول هذه الألعاب، وتمكنت من ضبط كميات منها والتحفظ عليها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقاً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته.



وأضافت، إن المؤسسة تواصل حملاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من خلو الأسواق من مثل هذه المنتجات، انطلاقاً من دورها في حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على السلع المتداولة في الأسواق.