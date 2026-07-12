المواصفات تتعامل مع شكاوى حول لعبة أطفال

وقالت المؤسسة، اليوم الأحد، إن فرق التفتيش باشرت فور تلقي الشكاوى بتنفيذ جولات رقابية مكثفة للتحقق من مصادر تداول هذه الألعاب، وتمكنت من ضبط كميات منها والتحفظ عليها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقاً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته.
وأضافت، إن المؤسسة تواصل حملاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من خلو الأسواق من مثل هذه المنتجات، انطلاقاً من دورها في حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على السلع المتداولة في الأسواق.
وأهابت المؤسسة بالمواطنين الإبلاغ عن أي منتجات يشتبه بعدم مطابقتها أو مخالفتها للتشريعات النافذة، عبر هاتف الشكاوى والواتساب رقم (06/5301243)، أو من خلال منصة "بخدمتكم" وتطبيق "سند"، مؤكدة أن تعاون المواطنين يعد ركيزة أساسية في دعم الجهود الرقابية وتعزيز حمايتهم.
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