المواصفات تحتفل باليوم العالمي للمترولوجيا

الوكيل الإخباري- أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بالوكالة المهندسة وفاء المومني، أن القياس الدقيق لم يعد مجرّد أداة فنيّة محصورة داخل المختبرات، بل أصبح "البوصلة" والمحرك الحاسم لصياغة القرارات الوطنيّة، وتقييم الأداء، وصنع السياسات القائمة على اليقين والبيانات الموثوقة.

وقالت المومني في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمترولوجيا (علم القياس) الذي يصادف في العشرين من أيار كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "المترولوجيا: بناء الثّقة في صنع السّياسات"، إن احتفالنا هذا العام يرسخ حقيقة أنه عندما تُقاس القرارات، تتبعها الثقة.