المواصفات تحصل على اعتمادية منح شهادة المنتج العضوي من الوكالة التركيّة

وأشارت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء إلى أن هذا الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود المديرية في تطوير أنظمتها، ورفع كفاءة كوادرها من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عمليات التدقيق ومنح الشهادات، بما ينسجم مع المعايير الدولية، كما يعكس التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والكفاءة الفنية.
وقالت "يُعد هذا الإنجاز خطوة محورية لدعم المنتج الوطني العضوي، وحماية المستهلكين وتعزيز ثقتهم بجودة وسلامة المنتجات المحلية وتعزيز الثقة بشهادات المنتج العضوي الصادرة عن المديرية، كما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات العضوية وزيادة فرص التصدير للأسواق العالمية".
وأكدت المؤسسة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطتها المستمرة في الارتقاء بخدمات منح شهادات المطابقة بما يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار في قطاع المنتجات العضوية، انسجاماً مع الخطط الوطنية نحو الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
ويعد هذا الاعتماد بحسب بيان المؤسسة؛ جزء من الاعتمادات التي حصلت عليها المديرية في مجالات مختلفة مثل: منح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الأردنية، ومنح شهادة الممارسات الزراعية الجيدة (.GLOBALG.A.P)، ومنح شهادات الحلال للأغذية وغيرها، مما يعكس التزامها بالمعايير الدولية لتلبية متطلبات الهيئات المانحة لشهادات المطابقة وفقًا للمواصفات الدولية لضمان جودة وموثوقية الشهادات الصادرة عنها.
