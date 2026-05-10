المواصفات تستكمل استعداداتها لبدء تعديل عدادات التاكسي وفقاً للتعرفة الجديدة

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، اليوم الأحد، عن استكمال استعداداتها الفنية واللوجستية لبدء تعديل عدادات سيارات الأجرة "التاكسي"، تماشياً مع التعرفة الجديدة الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين.

وقالت مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندسة لينا أبو عيطه إنه قد تقرر تمديد العمل ليصبح ستة أيام في الأسبوع بدلاً من خمسة، مع تمديد ساعات الدوام اليومي ليبدأ الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وينتهي استقبال التكاسي الساعة السابعة والنصف مساءً، مضيفةً بأن المؤسسة قد تلجأ لتمديد ساعات العمل لأكثر من ذلك إذا اقتضت الضرورة؛ تسهيلاً على أصحاب المركبات وضماناً لسرعة الإنجاز.



وأوضحت أبو عيطه أن المؤسسة ستعمل على استقبال سيارات الأجرة في مركز التحقق المترولوجي بمنطقة ماركا، شرق العاصمة عمّان، المعتمد لفحص العدادات والذي يمتلك إمكانات متطورة، ويضم (6) مسارب تتيح فحص (6) مركبات في آن واحد، مشيرة إلى أن مدة الفحص لا تتجاوز (5) دقائق منذ دخول المركبة وحتى خروجها. وتصل القدرة الاستيعابية للمركز إلى أكثر من (900) مركبة يومياً، وهي قدرة قابلة للزيادة وفقاً لمتطلبات العمل.



وبينت أن المؤسسة تستقبل سيارات التاكسي لغايات تعديل تعرفة العداد كذلك في مقر فرع إقليم الشمال في إربد، ومقرّ فرع إقليم الجنوب في العقبة، بالإضافة إلى مشغل نقابة أصحاب عدادات التاكسي في عمان ومشغل "سالتوس" في مدينة السلط، منوّهة على وجود مندوبي المؤسسة في تلك المشاغل.