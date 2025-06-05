"المواصفات" تعاملت مع 5 أطنان سبائك ذهب و35 طناً سبائك فضة حتى نهاية أيار

وبحسب ما ذكرته المؤسسة ، فقد تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 1,480 كيلوغراماً من المصوغات الذهبية المشغولة المستوردة، بالإضافة إلى 631 كيلوغراماً من المسكوكات الذهبية المستوردة، والتي تشمل الأونصات.
وفيما يتعلق بالذهب المحلي، أظهرت الأرقام أن المؤسسة تعاملت مع 2,683 كيلوغراماً من المصوغات الذهبية المحلية المشغولة، إلى جانب 2,902 كيلوغرام من المسكوكات الذهبية المحلية، بما في ذلك الأونصات والليرات الذهبية.
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