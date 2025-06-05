الخميس 2025-06-05 11:15 ص
 

"المواصفات" تعاملت مع 5 أطنان سبائك ذهب و35 طناً سبائك فضة حتى نهاية أيار

سبيكة ذهب أثناء فحصها في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس.
سبيكة ذهب أثناء فحصها في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس.
 
الخميس، 05-06-2025 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   تعاملت مؤسسة المواصفات والمقاييس، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار 2025، مع 5,034.8 كيلوغراماً من السبائك الذهبية المستوردة، و35,160 كيلوغراماً من السبائك الفضية المستوردة.

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وبحسب ما ذكرته المؤسسة ، فقد تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 1,480 كيلوغراماً من المصوغات الذهبية المشغولة المستوردة، بالإضافة إلى 631 كيلوغراماً من المسكوكات الذهبية المستوردة، والتي تشمل الأونصات.


وفيما يتعلق بالذهب المحلي، أظهرت الأرقام أن المؤسسة تعاملت مع 2,683 كيلوغراماً من المصوغات الذهبية المحلية المشغولة، إلى جانب 2,902 كيلوغرام من المسكوكات الذهبية المحلية، بما في ذلك الأونصات والليرات الذهبية.

 
gnews

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سبيكة ذهب أثناء فحصها في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

أخبار محلية "المواصفات" تعاملت مع 5 أطنان سبائك ذهب و35 طناً سبائك فضة حتى نهاية أيار

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