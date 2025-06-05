"المواصفات" تعاملت مع 5 أطنان سبائك ذهب و35 طناً سبائك فضة حتى نهاية أيار

الوكيل الإخباري- تعاملت مؤسسة المواصفات والمقاييس، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار 2025، مع 5,034.8 كيلوغراماً من السبائك الذهبية المستوردة، و35,160 كيلوغراماً من السبائك الفضية المستوردة.

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وبحسب ما ذكرته المؤسسة ، فقد تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 1,480 كيلوغراماً من المصوغات الذهبية المشغولة المستوردة، بالإضافة إلى 631 كيلوغراماً من المسكوكات الذهبية المستوردة، والتي تشمل الأونصات.