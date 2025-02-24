“المواصفات” تنفي رفض أسطوانات الغاز البلاستيكية سابقاً

وأوضحت المؤسسة، في رد على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أنها لم تُجز في 2013 أسطوانات غاز (هندية المنشأ) استُوردت لصالح شركة مصفاة البترول، وهي حديدية وليست بلاستيكية، وعددها 250 ألف أسطوانة، وقد أتلفتها بالكامل من خلال الصهر.
وأشارت إلى أنها تقيّم مدى مطابقة الأسطوانات المركبة للاشتراطات الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بالأسطوانات رقم 2331/2023 استنادًا إلى نتائج فحصها الصادرة عن مختبرات معتمدة.
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