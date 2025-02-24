“المواصفات” تنفي رفض أسطوانات الغاز البلاستيكية سابقاً

الوكيل الإخباري- نفت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية إصدارها أي قرار يتعلق برفض أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية) سابقًا ولغاية تاريخه، لافتةً إلى أن قرار تداول الأسطوانات في المملكة يصدر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

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وأوضحت المؤسسة، في رد على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أنها لم تُجز في 2013 أسطوانات غاز (هندية المنشأ) استُوردت لصالح شركة مصفاة البترول، وهي حديدية وليست بلاستيكية، وعددها 250 ألف أسطوانة، وقد أتلفتها بالكامل من خلال الصهر.