المواصفات تواصل جولاتها الرقابية واستقبال الشكاوى خلال عطلة العيد

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير، في بيان اليوم الأربعاء، إن الفرق التفتيشية ستواصل أعمالها ورقابتها على المنتجات المطروحة في الأسواق، في جميع محافظات وألوية المملكة؛ للتأكد من مطابقة الموازين التجارية والعبوات المعبأة مسبقا والألعاب والأدوات الكهربائية والملابس ومواد التجميل والمصوغات لاشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، خاصة في عطلة العيد والفترة التي تسبقها.
وأضافت أن الجولات على محطات وصهاريج المحروقات مستمرة للتحقق من صحة قراءة عداداتها وجودة المحروقات، بالإضافة إلى الرقابة على وكالات وسيارات توزيع الغاز للتأكد من أوزان الأسطوانات، إلى جانب استمرار عمل موظفي المؤسسة في المراكز الجمركية طيلة أيام عطلة العيد وعلى مدار 24 ساعة في بعض المراكز.
ونوهت الزهير، إلى الاطلاع على الرسائل التوعوية والإرشادية التي تنشرها المؤسسة للمستهلكين عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسة داعية إلى الإبلاغ عن أي شكوى عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243)، وصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق "بخدمتكم" وعبر منصة "سند جو" على تطبيق واتساب رقم (065008080)، خلال عطلة العيد.
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