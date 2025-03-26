المواصفات تواصل جولاتها الرقابية واستقبال الشكاوى خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس استمرار جولاتها الرقابية وتلقي الشكاوى طيلة فترة عطلة عيد الفطر السعيد.

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وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير، في بيان اليوم الأربعاء، إن الفرق التفتيشية ستواصل أعمالها ورقابتها على المنتجات المطروحة في الأسواق، في جميع محافظات وألوية المملكة؛ للتأكد من مطابقة الموازين التجارية والعبوات المعبأة مسبقا والألعاب والأدوات الكهربائية والملابس ومواد التجميل والمصوغات لاشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، خاصة في عطلة العيد والفترة التي تسبقها.



وأضافت أن الجولات على محطات وصهاريج المحروقات مستمرة للتحقق من صحة قراءة عداداتها وجودة المحروقات، بالإضافة إلى الرقابة على وكالات وسيارات توزيع الغاز للتأكد من أوزان الأسطوانات، إلى جانب استمرار عمل موظفي المؤسسة في المراكز الجمركية طيلة أيام عطلة العيد وعلى مدار 24 ساعة في بعض المراكز.