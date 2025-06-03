المواصفات: مشروع اعتماد التنقل الكهربائي يسهم بتحقيق رؤية التحديث والاستدامة

الوكيل الإخباري- قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير الزهير، إن المؤسسة تضطلع بدور محوري مهم في اتفاقية مشروع اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن التي تم الموافقة عليها مؤخرا من مجلس الوزراء وتتشارك في تنفيذها إلى جانب وزارة البيئة والمكتب القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن.

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وأوضحت الزهير في بيان اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة تعنى بتطوير المعايير الوطنية ونشرها بما يتواءم مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي سعياً نحو تعزيز النقل المستدام ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدة تنفيذ المهام الموكلة إليها ضمن الاتفاقية بهدف تطوير المواصفات القياسية.



وأضافت إن إعداد وتطوير المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بسلامة وشحن المركبات الكهربائية وغيرها من المواصفات الخاصة بتطوير هذا القطاع تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية التشريعية والتنظيمية في المملكة وتوحيد المرجعيات الفنية على المستوى الوطني بما يسهم بنحو مباشر في دعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.



ولفتت إلى أن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تولي اهتماما كبيرا لتطوير العمل المؤسسي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، خاصة من خلال رفع كفاءة منظومة المواصفات والبنية التحتية للجودة بنحو عام.



وبينت الزهير جهود المؤسسة في هذا المجال آخرها استضافة المؤسسة لاجتماعات اللجنة الفنية الدولية ISO/TC 204 المعنية بأنظمة النقل الذكية الأسبوع الماضي بالتعاون مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بالقدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي والمتطور ويؤكد مكانة الأردن كمساهم فاعل في تطوير المواصفات على المستويين الإقليمي والدولي.



ويتضمن المشروع تنفيذ مجموعة من ورش العمل الفنية والدورات التدريبية المتخصصة التي تستهدف الكوادر في الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوسيع نطاق بناء القدرات الفنية على المستوى الوطني، حيث سيتم تطوير منصة إلكترونية مخصصة لنشر المواد التدريبية.



ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها تعزيز الأطر التنظيمية في قطاع النقل الكهربائي ورفع كفاءة الهيئات التنظيمية المعنية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية اللازمة للمركبات الكهربائية.