"المواصفات والمقاييس" تبحث المرحلة الثانية من مشروع "إدارة المياه"

الوكيل الإخباري- ناقش فريق مشروع "البنية التحتية للجودة من أجل إدارة كفؤة للمياه في الأردن" في اجتماعه السابع بمؤسسة بمؤسسة المواصفات والمقاييس لمرحلة الثانية من المشروع.

وبحسب بيان لمؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الإثنين؛ أكد مدير مديرية المقاييس الدكتور عبدالله بني خالد، خلال الاجتماع بمشاركة ممثلين عن ممولي المشروع من المعهد الألماني للقياس عبر تقنية الاتصال المرئي؛ ضرورة تكامل الأدوار وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الأمثل للمشروع.