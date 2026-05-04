المواصفات والمقاييس تبدأ استخدام جهاز جديد لفحص عيارات الذهب والمجوهرات

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بدء استخدام الجهاز المحمول لفحص المعادن الثمينة بالأشعة السينية (XRF)، ضمن جولاتها التفتيشية والرقابية على محال بيع المصوغات الذهبية بالمملكة، في خطوة تأتي في إطار تطوير أدوات الرقابة وتعزيز دور المؤسسة في ضمان مطابقة الحلي والمجوهرات للعيارات القانونية المعتمدة، بما يحمي حقوق المستهلكين.





ويتميز جهاز (XRF) المحمول بقدرته على تحليل مكونات المعادن الثمينة وتحديد نسبة النقاء والعيار القانوني بدقة عالية خلال ثوانٍ معدودة، دون الحاجة إلى أخذ عينات أو إلحاق أي ضرر بالقطع المفحوصة (Non-Destructive Testing). كما يوفّر سرعة في إصدار النتائج وموثوقية عالية، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لعمليات التفتيش الميداني.



ويسهم إدراج هذه التقنية في تعزيز كفاءة الرقابة الميدانية، إذ يتيح للمفتشين التحقق الفوري من العيار القانوني للمصوغات المعروضة داخل المحال التجارية أو في المشاغل والتي يتم حيازتها مع الموزعين، ويمنح المستهلك مزيداً من الطمأنينة عند شراء الذهب والفضة والبلاتين، بما يعزز الثقة في السوق المحلي ويرفع من جودة المنتجات المتداولة فيه.



وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الإحصائية للمؤسسة نشاطاً مكثفاً في قطاع المصوغات خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ تعاملت المؤسسة مع ما يقارب (49.6) طناً من المصوغات الذهبية والفضية.



في حين شملت الجولات الرقابية والتفتيشية (128) مشغلاً ومحلاً تجارياً في جميع محافظات المملكة.





