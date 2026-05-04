المواصفات والمقاييس تبدأ استخدام جهاز جديد لفحص عيارات الذهب والمجوهرات

ويتميز جهاز (XRF) المحمول بقدرته على تحليل مكونات المعادن الثمينة وتحديد نسبة النقاء والعيار القانوني بدقة عالية خلال ثوانٍ معدودة، دون الحاجة إلى أخذ عينات أو إلحاق أي ضرر بالقطع المفحوصة (Non-Destructive Testing). كما يوفّر سرعة في إصدار النتائج وموثوقية عالية، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لعمليات التفتيش الميداني.
ويسهم إدراج هذه التقنية في تعزيز كفاءة الرقابة الميدانية، إذ يتيح للمفتشين التحقق الفوري من العيار القانوني للمصوغات المعروضة داخل المحال التجارية أو في المشاغل والتي يتم حيازتها مع الموزعين، ويمنح المستهلك مزيداً من الطمأنينة عند شراء الذهب والفضة والبلاتين، بما يعزز الثقة في السوق المحلي ويرفع من جودة المنتجات المتداولة فيه.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الإحصائية للمؤسسة نشاطاً مكثفاً في قطاع المصوغات خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ تعاملت المؤسسة مع ما يقارب (49.6) طناً من المصوغات الذهبية والفضية.
في حين شملت الجولات الرقابية والتفتيشية (128) مشغلاً ومحلاً تجارياً في جميع محافظات المملكة.
