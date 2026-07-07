الثلاثاء 2026-07-07 12:19 م

المواصفات والمقاييس تتعامل مع نحو 62 طن مصوغات وسبائك خلال النصف الأول من العام

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 10:49 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تعاملت مع 61800 كغم من المصوغات والسبائك الفضية والذهبية المحلية والمستوردة خلال النصف الأول من العام الحالي، ضمن خدمات الفحص والدمغ والتأكد من العيارات القانونية.اضافة اعلان


وقالت المديرة العامة بالوكالة للمؤسسة، المهندسة وفاء المومني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر المؤسسة دمغت 4850 كغم من المصوغات الذهبية المحلية، و1750 كغم من المصوغات الذهبية المستوردة، وفحصت 2650 كغم من السبائك الذهبية، و49100 كغم من السبائك الفضية، فيما بلغ مجموع وزن المصوغات الفضية التي تعاملت معها المؤسسة خلال النصف الأول من هذا العام 3450 كغم.

وأضافت أن المؤسسة نفذت خلال هذه الفترة زيارات تفتيشية شملت 211 محلًا ومشغلًا للمجوهرات، مبينة أن استخدام الجهاز المحمول لفحص المعادن الثمينة بالأشعة السينية (XRF)، ضمن الجولات التفتيشية، أسهم في تعزيز كفاءة الرقابة الميدانية، عبر التحقق الفوري من العيار القانوني للمصوغات المعروضة داخل محال ومشاغل المجوهرات، دون الحاجة إلى أخذ عينات أو إلحاق أي ضرر بالقطع المفحوصة، كما قلّل الوقت والجهد اللازمين لعمليات التفتيش.

ودعت المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى الطلب من الصائغ مشاهدة دمغة المؤسسة على كل قطعة ذهبية، والحصول على فاتورة تفصيلية تحتوي على اسم المحل أو خاتمه الرسمي، وتاريخ البيع، وصنف المصوغات المشتراة أو المبيعة، مع تعبئة التفاصيل كاملة، بما في ذلك العيار القانوني، والوزن بالغرام وأجزائه حتى جزء من مئة غرام، وسعر الغرام حسب النشرة اليومية المعلنة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، والأجرة (المصنعية) التي تعبر عن أجرة التشكيل للصنف، والتي تختلف من صنف لآخر، وتعبأ بشكل مفصل لكل صنف، إضافة إلى سعر الصنف المكوّن من سعر الغرام مضافًا إليه أجرة المصنعية مضروبًا في وزن المصوغات، والمبلغ الكلي المطلوب، وعدم التردد في إبلاغ المؤسسة عن أي مخالفة على هاتف رقم 065301243، أو عبر الموقع الإلكتروني، أو منصة بخدمتكم، أو من خلال صفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية استحداث منصب مساعد عميد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في البلقاء التطبيقية

سوريا تغلق منفذ جديدة يابوس الحدودي عقب تهديد إسرائيلي

عربي ودولي 18 إصابة بينهم 4 عناصر شرطة في انفجارين وقعا بدمشق

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي الولايات المتحدة تجري محادثات بشأن الإنتاج المشترك للصواريخ في أوروبا

مبنى وزارة العمل

أخبار محلية القطامين يفتتح اليوم الوطني الثاني للتشغيل

استقرت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، إذ دفعت التقييمات المرتفعة لأسهم الشركات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المستثمرين إلى توخي الحذر، في وقت يتابعون فيه قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا ترقبا لأي عقو

أسواق ومال أسهم أوروبا تستقر وسط حذر بشأن الذكاء الاصطناعي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي الإليزيه: ماكرون لم يسمع أي انفجارات في دمشق أثناء توجهه للقاء الشرع

جمال السلامي يكشف عن مفاجأة كبرى بعد خسارة النهائي

كأس العالم اول تعليق من السلامي بعد رحيله عن النشامى

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الرابع لعام 2026، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي" عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة

اقتصاد محلي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 26.1 مليار دولار في نهاية حزيران 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 