"المواصفات والمقاييس" تتعامل مع نحو 87 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من 2026

الوكيل الإخباري- تعاملت مؤسسة المواصفات والمقاييس، في النصف الأول من العام الحالي مع 87462 بيان جمركي للسلع الواردة إلى المملكة، من خلال سحب عينات من المنتجات المستوردة وإخضاعها للفحوصات اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية والتشريعات ذات العلاقة.

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