"المواصفات والمقاييس" تتعامل مع نحو 87 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من 2026

وقالت المؤسسة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن فرقها التفتيشية نفذت خلال الفترة ذاتها 2809 جولات تفتيشية شملت 3222 منشأة اقتصادية في مختلف محافظات وألوية المملكة، جرى خلالها التحقق من مطابقة نحو 39775 صنفا من المنتجات المتداولة في الأسواق للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، في إطار جهودها للحد من تداول المنتجات غير المطابقة، وتعزيز سلامة وجودة السلع المطروحة في الأسواق.
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