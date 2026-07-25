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"المواصفات والمقاييس" تتعامل مع نحو 87 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من 2026

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
مؤسسة المواصفات والمقاييس
 
السبت، 25-07-2026 02:39 م

الوكيل الإخباري-    تعاملت مؤسسة المواصفات والمقاييس، في النصف الأول من العام الحالي مع 87462 بيان جمركي للسلع الواردة إلى المملكة، من خلال سحب عينات من المنتجات المستوردة وإخضاعها للفحوصات اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية والتشريعات ذات العلاقة.

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وقالت المؤسسة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن فرقها التفتيشية نفذت خلال الفترة ذاتها 2809 جولات تفتيشية شملت 3222 منشأة اقتصادية في مختلف محافظات وألوية المملكة، جرى خلالها التحقق من مطابقة نحو 39775 صنفا من المنتجات المتداولة في الأسواق للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، في إطار جهودها للحد من تداول المنتجات غير المطابقة، وتعزيز سلامة وجودة السلع المطروحة في الأسواق.

 
 


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