المواصفات والمقاييس تجري أكثر من 65 ألف فحص في النصف الأول

الوكيل الإخباري- أجرت مؤسسة المواصفات والمقاييس، خلال النصف الأول من العام الحالي، أكثر من 65.5 ألف فحص مخبري، وأصدرت 348 شهادة مطابقة.

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وقالت المديرة العامة للمؤسسة، المهندسة عبير الزهير، إن الفحوصات المخبرية المنفذة استهدفت التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، والقواعد الفنية، والمتطلبات الخاصة بالمنتج، في مجالات متعددة شملت: المنتجات الغذائية، والكيماوية، والزيوت المعدنية، والمصابيح الكهربائية.



وبينت أن المؤسسة منحت 146 منتجا علامة الجودة الأردنية لـ59 منشأة صناعية محلية وخارجية، في مختلف القطاعات الصناعية، بنسبة زيادة بلغت 3.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما منحت 98 منتجا غذائيا شهادة "حلال"، وواصلت إصدار شهادات المنتجات العضوية، وشهادات GLOBALG.A.P.