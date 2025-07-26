المواصفات والمقاييس تجري أكثر من 65 ألف فحص في النصف الأول

وقالت المديرة العامة للمؤسسة، المهندسة عبير الزهير، إن الفحوصات المخبرية المنفذة استهدفت التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، والقواعد الفنية، والمتطلبات الخاصة بالمنتج، في مجالات متعددة شملت: المنتجات الغذائية، والكيماوية، والزيوت المعدنية، والمصابيح الكهربائية.
وبينت أن المؤسسة منحت 146 منتجا علامة الجودة الأردنية لـ59 منشأة صناعية محلية وخارجية، في مختلف القطاعات الصناعية، بنسبة زيادة بلغت 3.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولفتت إلى أن المؤسسة، من خلال هذه الجهود، تسهم في تمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى الأسواق الخارجية، وضمان الالتزام بالمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة، بما يحقق حماية المستهلك، ويعزز من جودة المنتجات الصناعية والزراعية، ويواكب توجهات رؤية التحديث الاقتصادي.
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