المواصفات والمقاييس تحتفل باليوم العربي للتقييس

الوكيل الإخباري- تحت شعار "التقييس جسر للتكامل الاقتصادي العربي"، تحتفل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية مع الدول العربية الشقيقة باليوم العربي للتقييس، الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر آذار من كل عام تزامناً مع ذكرى تأسيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عام 1968.

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وأكدت المديرة العامة للمؤسسة المهندسة عبير الزهير، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التقييس يشكل دعامة أساسية لتعزيز الإنتاج الوطني ورفع مستوى جودة الصناعات العربية ودفع عجلة النمو الاقتصادي العربي.



وأوضحت، أن إصدار مواصفات قياسية عربية موحدة يلعب دوراً محورياً في إزالة العوائق الفنية للتجارة وتسهيل التبادل التجاري البيني وتحقيق متطلبات السوق العربية المشتركة، كما يفتح آفاقا جديدة أمام المنتجات العربية، ما يعزز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.



ودعت إلى ضرورة تكثيف الجهود العربية وتوحيد الصفوف لتعزيز التعاون المشترك، معتبرة أن التنسيق في مجال المواصفات القياسية يعد عنصرا حاسما لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ودعم الصناعات العربية، ما يسهم في توفير بيئة اقتصادية عربية أكثر قوة وتكاملاً.