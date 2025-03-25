المواصفات والمقاييس تحتفل باليوم العربي للتقييس

وأكدت المديرة العامة للمؤسسة المهندسة عبير الزهير، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التقييس يشكل دعامة أساسية لتعزيز الإنتاج الوطني ورفع مستوى جودة الصناعات العربية ودفع عجلة النمو الاقتصادي العربي.
وأوضحت، أن إصدار مواصفات قياسية عربية موحدة يلعب دوراً محورياً في إزالة العوائق الفنية للتجارة وتسهيل التبادل التجاري البيني وتحقيق متطلبات السوق العربية المشتركة، كما يفتح آفاقا جديدة أمام المنتجات العربية، ما يعزز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
ودعت إلى ضرورة تكثيف الجهود العربية وتوحيد الصفوف لتعزيز التعاون المشترك، معتبرة أن التنسيق في مجال المواصفات القياسية يعد عنصرا حاسما لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ودعم الصناعات العربية، ما يسهم في توفير بيئة اقتصادية عربية أكثر قوة وتكاملاً.
وأشارت إلى التزام المؤسسة المستمر بتطوير البنية التحتية للجودة، من خلال إصدار مواصفات قياسية أردنية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن حماية صحة المواطن وسلامة البيئة مع دعم تنافسية المنتجات الأردنية، موضحة أن المؤسسة أصدرت حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف مواصفة قياسية أردنية وقاعدة فنية أردنية تغطي مختلف المنتجات والخدمات.
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