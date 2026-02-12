المواصفات والمقاييس تحذر من أحبال زينة رمضان

12:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764104 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نوهت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، المواطنين إلى ضرورة الانتباه عند شراء أحبال زينة شهر رمضان. اضافة اعلان





وقالت المؤسسة العامة في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنّ على المستهلك التأكد من وجود بطاقة بيان توضّح (الفولتية، الأمبير، القدرة، بلد المنشأ)، وأن يكون طول سلك التغذية كافياً ولا يقل عن متر ونصف



وأشارت إلى ضرورة الانتباه لعدم وجود أجزاء معراة من الأسلاك.

تم نسخ الرابط





