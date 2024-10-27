المواصفات والمقاييس تدعو المواطنين للتأكد من حديد التسليح قبل الشراء

ودعت أصحاب العلاقة إلى ضرورة التأكد من وجود الترميز على قضبان الحديد بمسافة كل متر أو متر ونصف عن طريق مطابقة الإعلانات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص وأنواع
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