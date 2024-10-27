 
الأحد 2024-10-27 11:09 ص
 

المواصفات والمقاييس تدعو المواطنين للتأكد من حديد التسليح قبل الشراء

قضبان حديد
قضبان حديد
الأحد، 27-10-2024 09:30 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنه تم مؤخرا استيراد كمية من حديد التسليح من قبل مستوردي الحديد من منشأ قطري ويحمل الترميز وأن الأقطار قياسها 12 و16 ومطابق للقواعد الفنية الأردنية الخاصة به.

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وقالت المؤسسة اليوم الأحد، إن اجهاد الخضوع للحديد المستورد الوارد (نيوتن/ميليمتر مربع) أي شد 60 حيث أن هذه المعلومات ضرورية للمعنيين لمعرفة مصدر وتصنيف الحديد المستخدم في البناء والانشاءات ليتم متابعة أي شكاوى بخصوص هذا الحديد. 


ودعت أصحاب العلاقة إلى ضرورة التأكد من وجود الترميز على قضبان الحديد بمسافة كل متر أو متر ونصف عن طريق مطابقة الإعلانات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص وأنواع الترميز الموجود على حديد التسليح الذي يتم شراؤه.

 

وأكدت المؤسسة أن عدم الالتزام بهذه الأسس عند تداول هذا الحديد يعرض المخالف للمسؤولية والعقوبات المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000.

 


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