المواصفات والمقاييس تعلن عن خطّتها الرّقابيّة الرّمضانيّة

وأكدت المؤسسة في بيان صحفيّ، أن فرقها التفتيشية ستكثف جولاتها الرقابية خلال وخارج أوقات الدوام الرّسميّ، لتشمل المنشآت الاقتصاديّة في جميع محافظات وألوية المملكة، بهدف التحقق من مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها.
وتشمل الخطة الرقابية تنفيذ جولات تفتيشية وميدانية واسعة النطاق، حيث سيتمّ استهداف المنتجات التي يزداد الطلب عليها قُبيل وخلال الشّهر الفضيل، مثل منتجات أحبال الزّينة ومنتجات العبوات المعبأة مسبقاً من العصائر الرمضانية والحلويات، كما سيتمّ تكثيف جولات التّحقق من الموازين التجارية في المخابز والملاحم ومحال بيع الخضار ومحال الحلويات؛ لمنع أي تجاوزات تضر بحقوق المستهلكين.
كما ستستهدف الخطة الرقابيّة تكثيف جولات التفتيش على قطاعات الملابس وألعاب الأطفال ومستحضرات التّجميل، بالإضافة إلى أواني الطهو والأجهزة الكهربائيّة والمنزليّة، إلى جانب الاستمرار في التفتيش على المشغولات والسبائك الذهبية والفضية لضمان مطابقتها للعيارات القانونية.
وأشار البيان إلى استمرار المؤسسة في تنفيذ جولاتها التفتيشية خلال الشهر الفضيل للتحقق من عدادات مضخات الوقود في محطّات الوقود وعدادات صهاريج نقل المحروقات، إضافة إلى تكثيف الجولات التفتيشية على معبئي وموزعي أسطوانات الغاز للتحقق من أوزان الأسطوانات وصلاحيتها للاستخدام الآمن.
وتشدد المؤسسة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي منتج مخالف على هاتف وواتساب الشّكاوى الموحّد 065301243 أو الموقع الإلكترونيّ للمؤسسة وصفحاتها على منصّات التّواصل الاجتماعيّ.
-
أخبار متعلقة
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
وزير الصحة يجري فحص سريري للعرموطي تحت القبة.. التفاصيل الكاملة
-
إطلاق مشروع بناء القدرات في المهارات الخضراء للتدريب المهني في الأردن
-
حملة أمنية واسعة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في الأردن
-
تنظيم الاتصالات تستضيف البرنامج التدريبي لبروتوكول الإصدار السادس للإنترنت
-
توسّع خدمات مركز الصحة الرقمية وربطه بـ7 مستشفيات جديدة في الأردن
-
التربية: تحويل رواتب التعليم الإضافي اليوم
-
الأردن يبعث بتعازي المملكة الحارة ويطمئن على المصابين في طرابلس