المواصفات والمقاييس تعلن عن خطّتها الرّقابيّة الرّمضانيّة

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بدء تنفيذ خطتها الرقابية لاستقبال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، وذلك ضمن مهامها وجهودها المستمرة في ضمان سلامة وجودة المنتجات المطروحة في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.





وأكدت المؤسسة في بيان صحفيّ، أن فرقها التفتيشية ستكثف جولاتها الرقابية خلال وخارج أوقات الدوام الرّسميّ، لتشمل المنشآت الاقتصاديّة في جميع محافظات وألوية المملكة، بهدف التحقق من مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها.



وتشمل الخطة الرقابية تنفيذ جولات تفتيشية وميدانية واسعة النطاق، حيث سيتمّ استهداف المنتجات التي يزداد الطلب عليها قُبيل وخلال الشّهر الفضيل، مثل منتجات أحبال الزّينة ومنتجات العبوات المعبأة مسبقاً من العصائر الرمضانية والحلويات، كما سيتمّ تكثيف جولات التّحقق من الموازين التجارية في المخابز والملاحم ومحال بيع الخضار ومحال الحلويات؛ لمنع أي تجاوزات تضر بحقوق المستهلكين.



كما ستستهدف الخطة الرقابيّة تكثيف جولات التفتيش على قطاعات الملابس وألعاب الأطفال ومستحضرات التّجميل، بالإضافة إلى أواني الطهو والأجهزة الكهربائيّة والمنزليّة، إلى جانب الاستمرار في التفتيش على المشغولات والسبائك الذهبية والفضية لضمان مطابقتها للعيارات القانونية.



وأشار البيان إلى استمرار المؤسسة في تنفيذ جولاتها التفتيشية خلال الشهر الفضيل للتحقق من عدادات مضخات الوقود في محطّات الوقود وعدادات صهاريج نقل المحروقات، إضافة إلى تكثيف الجولات التفتيشية على معبئي وموزعي أسطوانات الغاز للتحقق من أوزان الأسطوانات وصلاحيتها للاستخدام الآمن.



وتشدد المؤسسة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي منتج مخالف على هاتف وواتساب الشّكاوى الموحّد 065301243 أو الموقع الإلكترونيّ للمؤسسة وصفحاتها على منصّات التّواصل الاجتماعيّ.

