المواصفات والمقاييس: تقديم التسهيلات الممكنة للتسريع من التخليص على المركبات

الوكيل الإخباري- أكدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير الزهير استمرار المؤسسة بتقديم كل التسهيلات الممكنة للتسريع من التخليص على المركبات الكهربائية وتمكين التجار من الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة عليها إلى نهاية العام الحالي.

اضافة اعلان



وقالت المهندسة الزهير خلال زيارتها هيئة مستثمري المناطق الحرة، أمس الثلاثاء، إن المؤسسة ستواصل نهجها التشاركي مع جميع القطاعات وعلى رأسها الهيئة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه قطاع تجار المركبات الكهربائيّة، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارات عديدة من شأنها تسريع عملية التخليص على المركبات.