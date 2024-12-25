 
الأربعاء 2024-12-25 08:09 م
 

المواصفات والمقاييس: تقديم التسهيلات الممكنة للتسريع من التخليص على المركبات

مؤسسة المواصفات والمقاييس
مؤسسة المواصفات والمقاييس
الأربعاء، 25-12-2024 07:59 م

الوكيل الإخباري-   أكدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير الزهير استمرار المؤسسة بتقديم كل التسهيلات الممكنة للتسريع من التخليص على المركبات الكهربائية وتمكين التجار من الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة عليها إلى نهاية العام الحالي.

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وقالت المهندسة الزهير خلال زيارتها هيئة مستثمري المناطق الحرة، أمس الثلاثاء، إن المؤسسة ستواصل نهجها التشاركي مع جميع القطاعات وعلى رأسها الهيئة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه قطاع تجار المركبات الكهربائيّة، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارات عديدة من شأنها تسريع عملية التخليص على المركبات.


وأشارت إلى أن المؤسسة ستواصل اتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع إلى جميع الآراء من الأطراف ذات العلاقة، لتحقيق رؤية جلالة الملك في توثيق التشاركية والتعاون بين القطاعين العامّ والخاص، ودعم الاقتصاد الوطني.

 
gnews

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