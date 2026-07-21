المواصفات والمقاييس تكثف جولاتها لحماية المستهلك من الغش والتلاعب

11:52 ص

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس، خلال النصف الأول من العام الحالي، عمليات تحقق من (29384) أداة قياس قانونية مستخدمة في مختلف القطاعات التجارية والخدمية، شملت (16606) عدادات تاكسي، و(11452) مضخة وقود، و(1326) ميزانًا وقبانًا أرضيًا، إضافة إلى التحقق من (3295) أسطوانة غاز منزلي و(739) عبوة معبأة مسبقًا للتأكد من مطابقتها للأوزان والمتطلبات الفنية المدونة عليها. اضافة اعلان





وأكدت المؤسسة مواصلة تنفيذ خططها الرقابية عبر تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت والمنتجات، والتحقق من أدوات القياس القانونية في مختلف محافظات المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.



وأضافت أن الهدف الأساسي من هذه الحملات الرقابية، التي تُنفذ وفق نهج وقائي ولاحق على مدار العام، هو حماية المستهلك من أي غش أو تلاعب في أدوات القياس، وضمان حصوله على حقوقه كاملة عند شراء السلع والخدمات.



وبينت أن ضبط أدوات القياس ينعكس أيضًا على الاقتصاد الوطني من خلال ترسيخ بيئة تجارية عادلة وتنافسية قائمة على الالتزام بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية، ما يحد من الممارسات غير النزيهة بين المنشآت، ويحمي المصنع والتاجر الملتزم من منافسة غير مشروعة، ويدعم في الوقت ذاته تنافسية المنتجات الوطنية محليًا وخارجيًا، وينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وجودة المنتجات المطروحة فيها.



ودعت المؤسسة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بأدوات القياس القانونية، باعتبارهم شركاء أساسيين في منظومة الرقابة، من خلال هاتف الشكاوى الموحد (065301243)، أو عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال منصة "بخدمتكم"، مؤكدة أنها تتعامل مع جميع البلاغات بسرية وفاعلية، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا لأحكام قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000.





