المواصفات والمقاييس: ضبط 1212 عبوة زيوت محركات مخالفة وتحويل المخالفين للقضاء

12:32 م

الوكيل الإخباري- ضبطت وصادرت كوادر فرع مؤسسة المواصفات والمقاييس في إقليم الشمال 1212 عبوة من زيوت المحركات المخالفة، خلال جولات رقابية نفذتها على الأسواق، ضمن جهودها للتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة للقواعد الفنية المعتمدة. اضافة اعلان





وأوضحت المؤسسة أن المضبوطات شملت 336 عبوة من زيوت المحركات التي تحمل علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية معروفة ومشهورة، إضافة إلى 876 عبوة من زيوت المحركات غير المطابقة فنيا، مُشيرةً إلى تكرار هذه المنشأة الاقتصادية للمخالفات.



وأكدت المؤسسة أنها تستكمل الإجراءات القانونية بحق المنشأة والمنتجات المضبوطة، وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته، ولأحكام التشريعات النافذة، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق.



ودعت المستهلكين إلى شراء المنتجات من المحال المرخصة والمعروفة، والتأكد من وجود بطاقة البيان الإلزامية على العبوة، والاحتفاظ بالفاتورة الشرائية بما يضمن حفظ حقوقهم وإمكانية تتبع مصدر المنتج عند الحاجة.



وأكدت كذلك أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي منتجات يشتبه بعدم مطابقتها أو أي ممارسات مخالفة، من خلال هاتف وواتساب الشكاوى (065301243) وصفحات المؤسسة على منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال منصّة "بخدمتكم" وعبر تطبيق "سند"، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.









